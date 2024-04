DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien verdienen können.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 63,24 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,581 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 116,17 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 02.04.2024 auf 73,47 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,17 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) betrug jüngst 76,83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at