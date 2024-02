DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier bei 56,35 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,775 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,50 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 20.02.2024 auf 66,78 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,50 Prozent vermehrt.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 71,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at