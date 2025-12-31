Mercedes-Benz Group Aktie

Rentable Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition? 31.12.2025 10:04:40

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 30.12.2024 wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 53,80 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hat, hat nun 1,859 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile wären am 30.12.2025 111,65 EUR wert, da der Schlussstand 60,07 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 11,65 Prozent vermehrt.

Alle Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 57,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

