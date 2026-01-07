Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investmentbeispiel
|
07.01.2026 10:03:58
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 66,46 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,505 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf 61,45 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,46 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,54 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) belief sich zuletzt auf 58,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|05.01.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
