WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investmentbeispiel 07.01.2026 10:03:58

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 66,46 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,505 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf 61,45 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,46 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,54 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) belief sich zuletzt auf 58,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

05.01.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
26.11.25 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 59,76 -2,69%

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
