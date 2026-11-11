Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Profitable Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anlage? 11.11.2026 10:03:54

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren gekostet

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 11.11.2023 wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier 56,49 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investierten, hätten nun 177,022 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers auf 41,37 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 322,53 EUR wert. Mit einer Performance von -26,77 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zuletzt 40,07 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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