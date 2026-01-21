Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Profitables Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment?
|
21.01.2026 10:04:21
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 21.01.2016 wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier bei 55,09 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 181,538 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 320,41 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteils am 20.01.2026 auf 56,85 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 3,20 Prozent vermehrt.
Alle Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55,41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
