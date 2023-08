DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie statt. Der Schlusskurs des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers betrug an diesem Tag 61,22 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 16,335 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.08.2023 gerechnet (68,13 EUR), wäre das Investment nun 1 112,87 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,29 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) bezifferte sich zuletzt auf 73,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at