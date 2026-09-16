Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Rentables Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment?
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16.09.2026 10:03:41
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren verloren
Das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 67,21 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,488 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 69,28 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 15.09.2026 auf 46,56 EUR belief. Mit einer Performance von -30,72 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) bezifferte sich zuletzt auf 44,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Bernstein Research
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|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
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|Bernstein Research
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
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|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
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|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|07:18
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
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