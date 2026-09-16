Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Rentables Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment? 16.09.2026 10:03:41

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren verloren

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Einstiegs gewesen.

Das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 67,21 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,488 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 69,28 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 15.09.2026 auf 46,56 EUR belief. Mit einer Performance von -30,72 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) bezifferte sich zuletzt auf 44,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vladi333 / Shutterstock.com

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