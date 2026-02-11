Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 11.02.2026 10:04:06

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile bei 54,61 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 183,128 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 687,37 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 10.02.2026 auf 58,36 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,87 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Börsenwert von 56,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Vladi333 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten