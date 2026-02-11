Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Langfristige Performance
|
11.02.2026 10:04:06
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile bei 54,61 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 183,128 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 687,37 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 10.02.2026 auf 58,36 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,87 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Börsenwert von 56,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
