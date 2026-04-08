Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anlage 08.04.2026 10:03:55

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren verloren

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie statt. Zum Handelsende standen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile an diesem Tag bei 62,30 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,052 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 834,40 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteils am 07.04.2026 auf 51,98 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 834,40 EUR, was einer negativen Performance von 16,56 Prozent entspricht.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wurde am Markt mit 50,46 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

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