DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie statt. Zum Handelsende standen Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile an diesem Tag bei 62,30 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,052 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 834,40 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteils am 07.04.2026 auf 51,98 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 834,40 EUR, was einer negativen Performance von 16,56 Prozent entspricht.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wurde am Markt mit 50,46 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at