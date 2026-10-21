Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Frühe Anlage 21.10.2026 10:03:28

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren verloren

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 68,61 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 145,754 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 20.10.2026 6 028,40 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,36 EUR belief. Damit wäre die Investition um 39,72 Prozent gesunken.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wurde am Markt mit 39,01 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vladi333 / Shutterstock.com

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13.10.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
08.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
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