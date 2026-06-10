DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier statt. Zum Handelsende stand das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier an diesem Tag bei 48,28 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,714 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 47,71 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 988,15 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 1,18 Prozent.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Wert an der Börse wurde auf 46,29 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at