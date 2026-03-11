DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren bedeutet

Am 11.03.2021 wurden Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers betrug an diesem Tag 60,52 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,652 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf 55,05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,97 EUR wert. Mit einer Performance von -9,03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) war somit zuletzt am Markt 52,70 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at