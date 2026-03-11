Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment
|
11.03.2026 10:03:51
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren bedeutet
Am 11.03.2021 wurden Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers betrug an diesem Tag 60,52 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,652 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf 55,05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,97 EUR wert. Mit einer Performance von -9,03 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) war somit zuletzt am Markt 52,70 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com