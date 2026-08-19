Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Langfristige Anlage
|
19.08.2026 10:03:37
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier letztlich bei 67,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 149,209 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 724,11 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 18.08.2026 auf 45,07 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,76 Prozent abgenommen.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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