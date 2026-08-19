Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Langfristige Anlage 19.08.2026 10:03:37

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier letztlich bei 67,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 149,209 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 724,11 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 18.08.2026 auf 45,07 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,76 Prozent abgenommen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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