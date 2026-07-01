Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment 01.07.2026 10:04:13

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 63,79 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,676 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 688,51 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 30.06.2026 auf 43,92 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 31,15 Prozent vermindert.

Insgesamt war Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zuletzt 41,24 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vladi333 / Shutterstock.com

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