Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment
|
01.07.2026 10:04:13
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 63,79 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,676 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 688,51 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 30.06.2026 auf 43,92 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 31,15 Prozent vermindert.
Insgesamt war Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zuletzt 41,24 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vladi333 / Shutterstock.com