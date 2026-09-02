Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Lukrative Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition? 02.09.2026 10:03:27

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier an diesem Tag 52,77 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,951 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 890,12 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 01.09.2026 auf 46,97 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 10,99 Prozent.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,21 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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