Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Lukrative Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition?
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02.09.2026 10:03:27
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier an diesem Tag 52,77 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,951 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 890,12 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 01.09.2026 auf 46,97 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 10,99 Prozent.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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