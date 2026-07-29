Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Lukrative Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition?
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29.07.2026 10:03:44
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers betrug an diesem Tag 63,92 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert, befänden sich nun 156,435 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 292,98 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 28.07.2026 auf 46,62 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 7 292,98 EUR, was einer negativen Performance von 27,07 Prozent entspricht.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 43,38 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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