DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers betrug an diesem Tag 63,92 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert, befänden sich nun 156,435 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 292,98 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers am 28.07.2026 auf 46,62 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 7 292,98 EUR, was einer negativen Performance von 27,07 Prozent entspricht.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 43,38 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at