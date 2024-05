DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 71,40 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,006 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.05.2024 gerechnet (66,81 EUR), wäre die Investition nun 935,71 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6,43 Prozent.

Alle Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 69,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at