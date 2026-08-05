Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investition 05.08.2026 10:03:52

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren angefallen

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 51,23 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,952 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 94,10 EUR, da sich der Wert eines Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteils am 04.08.2026 auf 48,21 EUR belief. Mit einer Performance von -5,90 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Wert an der Börse wurde auf 45,90 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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