Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Lohnende Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anlage?
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25.03.2026 10:04:44
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor einem Jahr angefallen
Am 25.03.2025 wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile betrug an diesem Tag 59,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 168,776 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.03.2026 8 718,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 51,66 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,81 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) belief sich jüngst auf 49,46 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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