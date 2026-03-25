DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 25.03.2025 wurde das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile betrug an diesem Tag 59,25 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 168,776 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.03.2026 8 718,99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 51,66 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,81 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) belief sich jüngst auf 49,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at