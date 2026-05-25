Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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Lukrative Merck-Investition? 25.05.2026 10:03:55

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Merck gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Merck-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Merck-Papier bei 90,04 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, befänden sich nun 111,062 Merck-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 128,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 14 282,54 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +42,83 Prozent.

Merck markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 55,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Merck KGaA

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