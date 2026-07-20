DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Merck eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Merck-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Merck-Aktie an diesem Tag bei 96,39 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Merck-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,375 Anteilen. Die gehaltenen Merck-Aktien wären am 17.07.2026 1 414,05 EUR wert, da der Schlussstand 136,30 EUR betrug. Mit einer Performance von +41,40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Merck-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 59,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at