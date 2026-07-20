Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Merck-Anlage unter der Lupe
|
20.07.2026 10:04:24
DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Merck-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Merck-Aktie an diesem Tag bei 96,39 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Merck-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,375 Anteilen. Die gehaltenen Merck-Aktien wären am 17.07.2026 1 414,05 EUR wert, da der Schlussstand 136,30 EUR betrug. Mit einer Performance von +41,40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Merck-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 59,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Merck KGaA
Nachrichten zu Merck KGaA
|
17.07.26
|EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.07.26
|Aktie mit Gewinnen: FDA genehmigt neues Cholesterinmedikament von Merck (Dow Jones)
|
16.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
16.07.26
|Merck investiert in neues Prüfzentrum für Europa (dpa-AFX)
|
15.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX gibt nach (finanzen.at)
|
15.07.26
|XETRA-Handel LUS-DAX legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
14.07.26
|Trotz erweiterter EU-Zulassung für Erbitux: Merck-Aktie unter Druck (Dow Jones)
Analysen zu Merck KGaA
|26.06.26
|Merck Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|25.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Merck Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|25.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Merck Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|01.06.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|25.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|136,30
|0,33%