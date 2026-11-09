Merck Aktie

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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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Merck-Investment 09.11.2026 10:03:46

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Merck-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Merck-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Merck-Papier an diesem Tag 97,49 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 102,575 Merck-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 257,98 EUR, da sich der Wert eines Merck-Anteils am 06.11.2026 auf 148,75 EUR belief. Mit einer Performance von +52,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 64,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Merck KGaA

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