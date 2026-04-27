DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Merck-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Merck-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 81,80 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, befänden sich nun 12,225 Merck-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Merck-Aktie auf 111,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 367,97 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 36,80 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Merck betrug jüngst 48,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at