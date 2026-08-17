DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Merck eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Merck-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Merck-Papier bei 96,45 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Merck-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 103,681 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 131,67 EUR, da sich der Wert eines Merck-Anteils am 14.08.2026 auf 136,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,32 Prozent gesteigert.

Merck wurde jüngst mit einem Börsenwert von 59,26 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at