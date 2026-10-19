DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Merck-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Merck-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Merck-Anteile letztlich bei 112,20 EUR. Bei einem Merck-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 89,127 Merck-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 144,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 860,96 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,61 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Merck einen Börsenwert von 62,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at