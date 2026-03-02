DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Merck-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Merck-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Merck-Papier an diesem Tag 80,20 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Merck-Aktie investiert hat, hat nun 124,688 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Merck-Aktien wären am 27.02.2026 15 997,51 EUR wert, da der Schlussstand 128,30 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 15 997,51 EUR, was einer positiven Performance von 59,98 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Merck eine Marktkapitalisierung von 55,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at