Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Investmentbeispiel
|
02.03.2026 10:16:34
DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Merck-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Merck-Papier an diesem Tag 80,20 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Merck-Aktie investiert hat, hat nun 124,688 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Merck-Aktien wären am 27.02.2026 15 997,51 EUR wert, da der Schlussstand 128,30 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 15 997,51 EUR, was einer positiven Performance von 59,98 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Merck eine Marktkapitalisierung von 55,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Merck KGaA
Nachrichten zu Merck KGaA
|
27.02.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
27.02.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
27.02.26
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
23.02.26
|Merck splits operations to separate oncology from non-cancer drugs (Financial Times)
|
23.02.26
|DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
18.02.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
Analysen zu Merck KGaA
|10.02.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|125,60
|-1,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.