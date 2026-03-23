Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Merck-Investment
|
23.03.2026 10:04:34
DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Merck-Papier statt. Zum Handelsende standen Merck-Anteile an diesem Tag bei 144,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 69,300 Merck-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 104,05 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 7 210,67 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -27,89 Prozent.
Merck wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45,24 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Merck KGaA
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