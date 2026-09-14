DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Merck-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Merck-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Merck-Papier an diesem Tag 94,75 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Merck-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,055 Merck-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 131,45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138,73 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 38,73 Prozent gesteigert.

Merck wurde jüngst mit einem Börsenwert von 57,15 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at