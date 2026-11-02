Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Performance unter der Lupe
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02.11.2026 10:03:52
DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Merck-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 209,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,764 Merck-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Merck-Papiers auf 151,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 720,82 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,92 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Merck belief sich jüngst auf 65,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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