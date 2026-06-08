DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Merck-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Merck-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Merck-Papiers betrug an diesem Tag 169,20 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Merck-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,910 Merck-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.06.2026 gerechnet (136,85 EUR), wäre die Investition nun 808,81 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 19,12 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 59,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at