So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Merck-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Merck-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Merck-Aktie betrug an diesem Tag 160,95 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,213 Merck-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 909,91 EUR, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 20.11.2026 auf 146,45 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 9,01 Prozent vermindert.

Merck erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 63,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at