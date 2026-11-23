Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Merck-Anlage unter der Lupe
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23.11.2026 10:03:36
DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Merck-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Merck-Aktie betrug an diesem Tag 160,95 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,213 Merck-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 909,91 EUR, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 20.11.2026 auf 146,45 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 9,01 Prozent vermindert.
Merck erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 63,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Merck 2016
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