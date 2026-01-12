Merck Aktie

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

Lukratives Merck-Investment? 12.01.2026 10:03:45

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr bedeutet

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Merck-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Merck-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 142,55 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Merck-Aktie investierten, hätten nun 7,015 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Merck-Anteile wären am 09.01.2026 900,04 EUR wert, da der Schlussstand 128,30 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 10,00 Prozent.

Merck wurde am Markt mit 55,78 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Merck KGaA

07.01.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
18.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Merck Market-Perform Bernstein Research
Merck KGaA 129,40

