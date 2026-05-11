Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Rentable Merck-Anlage?
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11.05.2026 10:04:47
DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Merck-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 165,25 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Merck-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,605 Merck-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.05.2026 auf 112,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68,29 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,71 Prozent verringert.
Alle Merck-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 49,06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Merck KGaA
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