Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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Merck-Investition im Blick 10.08.2026 10:03:54

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Merck eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Merck-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Merck-Papier bei 186,00 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,376 Merck-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Merck-Aktien wären am 07.08.2026 772,31 EUR wert, da der Schlussstand 143,65 EUR betrug. Aus 1 000 EUR wurden somit 772,31 EUR, was einer negativen Performance von 22,77 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Merck einen Börsenwert von 62,46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Merck KGaA

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