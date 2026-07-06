Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Merck-Investition? 06.07.2026 10:03:54

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor 3 Jahren angefallen

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Merck-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Merck-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 147,55 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67,774 Merck-Anteilen. Die gehaltenen Merck-Anteile wären am 03.07.2026 9 871,23 EUR wert, da der Schlussstand 145,65 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 1,29 Prozent.

Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 63,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Merck 2016

Nachrichten zu Merck KGaA

mehr Nachrichten

Analysen zu Merck KGaA

mehr Analysen
26.06.26 Merck Buy UBS AG
26.06.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
25.06.26 Merck Kaufen DZ BANK
25.06.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Merck Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Merck KGaA 144,25 -0,72% Merck KGaA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fehlende Impulse machen sich bemerkbar: ATX gibt nach -- DAX schleicht auf neue Rekordmarken -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Beim DAX sind überschaubare Gewinne und neue Rekorde zu sehen. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen