DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Merck-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Merck-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 147,55 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67,774 Merck-Anteilen. Die gehaltenen Merck-Anteile wären am 03.07.2026 9 871,23 EUR wert, da der Schlussstand 145,65 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 1,29 Prozent.

Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 63,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at