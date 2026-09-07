DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor 5 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Merck-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Merck-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Merck-Papier bei 202,10 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 49,480 Merck-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 135,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 721,92 EUR wert. Mit einer Performance von -32,78 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 59,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at