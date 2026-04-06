Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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Profitables Merck-Investment? 06.04.2026 10:03:47

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor einem Jahr angefallen

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Merck von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Merck eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Merck-Papier statt. Der Schlusskurs der Merck-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 117,75 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Merck-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,493 Merck-Aktien. Die gehaltenen Merck-Aktien wären am 02.04.2026 932,48 EUR wert, da der Schlussstand 109,80 EUR betrug. Aus 1 000 EUR wurden somit 932,48 EUR, was einer negativen Performance von 6,75 Prozent entspricht.

Insgesamt war Merck zuletzt 47,74 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Merck KGaA

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