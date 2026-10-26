Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Langfristige Investition
|
26.10.2026 10:04:08
DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel wäre eine Merck-Investition von vor 3 Jahren heute wert
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Merck-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 144,45 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Merck-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,692 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Merck-Papiers auf 143,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,20 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,80 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 62,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Merck KGaA
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|DZ BANK
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|08.09.26
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|Merck Hold
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