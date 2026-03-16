MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|MTU Aero Engines-Anlage im Blick
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16.03.2026 10:04:12
DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: Hätte sich eine MTU Aero Engines-Kapitalanlage von vor einem Jahr rentiert?
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der MTU Aero Engines-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 331,90 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,301 MTU Aero Engines-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,51 EUR, da sich der Wert eines MTU Aero Engines-Papiers am 13.03.2026 auf 333,60 EUR belief. Mit einer Performance von +0,51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der MTU Aero Engines-Wert an der Börse wurde auf 17,97 Mrd. Euro beziffert. Am 06.06.2005 fand der erste Handelstag des MTU Aero Engines-Papiers an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des MTU Aero Engines-Papiers wurde der Erstkurs mit 21,89 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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