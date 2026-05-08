DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet MTU Aero Engines Anlegern eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich MTU Aero Engines-Anleger über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Papier MTU Aero Engines am 07.05.2026 eine Dividende in Höhe von 3,60 EUR beschlossen. Damit wurde die MTU Aero Engines-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 63,64 Prozent erhöht. Alles in allem schüttet MTU Aero Engines 118,00 Mio. EUR an Aktionäre aus. Damit wurde die MTU Aero Engines-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 9,26 Prozent erhöht.

Entwicklung der Dividendenrendite

Letztlich notierte die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 317,40 EUR. Am 08.05.2026 wird das MTU Aero Engines-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der MTU Aero Engines-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Investoren. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der MTU Aero Engines-Aktie 1,01 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,68 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr sank der MTU Aero Engines-Kurs via XETRA um 2,79 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -2,48 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen im Vergleich mit der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (Continental) schneidet MTU Aero Engines 2025 als Spitzen-Dividenden-Aktie ab. Bei der Dividendenrendite enttäuscht die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Die Dividende von MTU Aero Engines schneidet mit 118,00 Mio. EUR im Peergroup-Vergleich zwar besser ab als die Konkurrenz, bei der Dividendenrendite zeigt sich jedoch Continental mit 2,70 Prozent ganz vorn.

Dividendenschätzung von MTU Aero Engines

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 4,51 EUR. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,44 Prozent ansteigen.

Grunddaten von Dividenden-Titel MTU Aero Engines

Der Börsenwert des DAX 40-Unternehmens MTU Aero Engines beträgt aktuell 16,964 Mrd. EUR. MTU Aero Engines weist aktuell ein KGV von 18,81 auf. Im Jahr 2025 erzielte MTU Aero Engines einen Umsatz von 8,763 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 18,90 EUR.

Redaktion finanzen.at