DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in MTU Aero Engines eingefahren

Vor Jahren MTU Aero Engines-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das MTU Aero Engines-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 172,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,579 MTU Aero Engines-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen MTU Aero Engines-Aktien wären am 21.07.2023 130,50 EUR wert, da der Schlussstand 225,50 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 30,50 Prozent gleich.

MTU Aero Engines war somit zuletzt am Markt 12,12 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der MTU Aero Engines-Aktie fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der MTU Aero Engines-Anteilsschein bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at