DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MTU Aero Engines-Aktie Investoren gebracht.

Die MTU Aero Engines-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die MTU Aero Engines-Anteile bei 83,13 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das MTU Aero Engines-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,203 MTU Aero Engines-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 358,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 431,13 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 331,13 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte MTU Aero Engines einen Börsenwert von 19,31 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der MTU Aero Engines-Aktie fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Das MTU Aero Engines-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at