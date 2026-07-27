MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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MTU Aero Engines-Anlage 27.07.2026 10:04:12

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MTU Aero Engines-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die MTU Aero Engines-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das MTU Aero Engines-Papier bei 93,50 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,695 MTU Aero Engines-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 664,17 EUR, da sich der Wert eines MTU Aero Engines-Papiers am 24.07.2026 auf 342,60 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 266,42 Prozent.

MTU Aero Engines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,46 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des MTU Aero Engines-Papiers fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das MTU Aero Engines-Papier bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MTU Aero Engines

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