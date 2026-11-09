DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen MTU Aero Engines-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das MTU Aero Engines-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 203,70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,909 MTU Aero Engines-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 346,70 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 702,01 EUR wert. Mit einer Performance von +70,20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle MTU Aero Engines-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,68 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des MTU Aero Engines-Anteils fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das MTU Aero Engines-Papier bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at