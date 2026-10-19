DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in MTU Aero Engines-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das MTU Aero Engines-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das MTU Aero Engines-Papier bei 95,48 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10,473 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.10.2026 3 696,06 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 352,90 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 269,61 Prozent angezogen.

Insgesamt war MTU Aero Engines zuletzt 19,01 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der MTU Aero Engines-Aktie fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die MTU Aero Engines-Aktie bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at