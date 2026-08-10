MTU Aero Engines Aktie

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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Frühe Anlage 10.08.2026 10:03:54

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen MTU Aero Engines-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die MTU Aero Engines-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das MTU Aero Engines-Papier bei 209,60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,477 MTU Aero Engines-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 176,91 EUR, da sich der Wert eines MTU Aero Engines-Anteils am 07.08.2026 auf 370,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,91 Prozent erhöht.

MTU Aero Engines war somit zuletzt am Markt 19,98 Mrd. Euro wert. Das MTU Aero Engines-IPO fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des MTU Aero Engines-Papiers lag damals bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MTU Aero Engines

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