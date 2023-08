DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in MTU Aero Engines abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der MTU Aero Engines-Aktie statt. Zum Handelsende stand die MTU Aero Engines-Aktie an diesem Tag bei 191,40 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,225 MTU Aero Engines-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2023 auf 201,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 053,81 EUR wert. Damit wäre die Investition um 5,38 Prozent gestiegen.

MTU Aero Engines wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,91 Mrd. Euro gelistet. Das MTU Aero Engines-IPO fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines MTU Aero Engines-Anteils auf 21,89 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at