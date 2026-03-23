MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Frühes Investment 23.03.2026 10:04:34

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen MTU Aero Engines-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden MTU Aero Engines-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die MTU Aero Engines-Aktie bei 228,10 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,384 MTU Aero Engines-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 343,71 EUR, da sich der Wert eines MTU Aero Engines-Papiers am 20.03.2026 auf 306,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,37 Prozent erhöht.

MTU Aero Engines erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,51 Mrd. Euro. Die MTU Aero Engines-Aktie wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der MTU Aero Engines-Aktie lag beim Börsengang bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MTU Aero Engines

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