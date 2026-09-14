MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|MTU Aero Engines-Investition
|
14.09.2026 10:03:41
DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades MTU Aero Engines-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 187,90 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hat, hat nun 53,220 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 343,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 291,64 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 82,92 Prozent.
Jüngst verzeichnete MTU Aero Engines eine Marktkapitalisierung von 18,52 Mrd. Euro. Am 06.06.2005 fand der erste Handelstag des MTU Aero Engines-Papiers an der Börse XETRA statt. Das MTU Aero Engines-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,89 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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